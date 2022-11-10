تشكيلة الشياطين الحمر عرفت تواجد روميلو لوكاكو مهاجم انتر الايطالي الذي كانت الشكوك تحوم حول مشاركته بسبب غيابه للإصابة في الفترة الماضية، ويتواجد في التشكيل عدد من النجوم على غرار كيفن دي بروينه وإيدين هازار إضافة إلى عملاق حراسة المرمى تيبو كورتوا.



- حراسة المرمى: تيبو كورتوا، سيمون منيوليه، كوين كاستيلز

- الدفاع: يان فيرتونغن، توبي ألديرفيريلد، ووت فايس، أرتور تياتي، زينو ديباست، توما مونييه، تيموتي كاستانيي.

- الوسط والهجوم: كيفن دي بروينه، يوري تيليمانس، أمادو أونانا، أكسيل فيتسل، هانز فاناكن، لياندر ديدونكر، يانيك كاراسكو، ثورغان هازار، إدين هازار، تشارلز دي كاتيلايير، لياندرو تروسار، دريس ميرتينز، جيريمي دوكو، روميلو لوكاكو، ميتشي باتشواي، لويس أوبيندا.