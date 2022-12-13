وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفوزه الباهر على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة الثلاثاء في نصف النهائي على استاد لوسيل.
ماذا قال نيكولاس أوتامندي بعد تأهّل الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ ؟
وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفوزه الباهر على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة الثلاثاء في نصف النهائي على استاد لوسيل.
مقابلات نيكولاس أوتامندي المنتخب الأرجنتيني الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™