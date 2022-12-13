وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفوزه الباهر على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة الثلاثاء في نصف النهائي على استاد لوسيل.

