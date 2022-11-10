ماذا قال تشيتشي لمراسلتنا بشأن داني ألفيس ؟ من قبل beIN SPORTS November 10, 2022 17:40 3:13 دقيقة رداً على سؤال لمراسلة قنواتنا في البرازيل حول استدعاء داني ألفيس إلى صفوف "السيليساو" الذي سيخوض غمار كأس العالم FIFA قطر 2022™ انفعل مدرب المنتخب البرازيلي تشيتشي رافضاً الإجابة عليه ما أثار جدلاً وتفاعلاً بين الصحفيين الحاضرين. مقابلات داني ألفيس منتخب البرازيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ناصر غانم الخليفي يتحدّث عن مستقبل الكرة الأوروبية 3:13 دقيقة ماذا قال تشيتشي لمراسلتنا بشأن داني ألفيس ؟ 2:37 دقيقة الكشف عن مشروع أعمال توسعة مطار حمد الدولي 0:45 دقيقة لايبتسيش يكشف الحالة الصحية للكرواتي غفارديول 0:49 دقيقة الإعلان عن تشكيلة بولندا لـ"قطر 2022™" 4:17 دقيقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى الدوحة 9:08 دقيقة ساوثغيت يوجه الدعوة لجيمس ماديسون 0:49 دقيقة دعم جماهيري كبير لمنتخب كوستاريكا قبل التوجه لقطر 0:40 دقيقة بوليسيك ومكيني يتصدران قائمة المنتخب الأميركي 0:37 دقيقة مارتينيز يكشف عن قائمة المنتخب البلجيكي