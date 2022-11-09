مؤتمر صحفي لمدرب المنتخب المكسيكي خيراردو مارتينو من قبل beIN SPORTS November 9, 2022 19:36 0:36 دقيقة في مؤتمر صحفي، أكد خيراردو مارتينو مدرب المنتخب المكسيكي استبعاد لاعب إشبيلية خيسوس كورونا بسبب عدم شفائه من الإصابة فيما أثنى على لاعب فينورد سانتياغو خيمينيس قائلاً إنه يستحق فرصة لتمثيل المنتخب بسبب مردوده الكبير. مقابلات المنتخب المكسيكي كأس العالم FIFA قطر 2022™ خيراردو مارتينو -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة مؤتمر صحفي لمدرب المنتخب المكسيكي خيراردو مارتينو 2:14 دقيقة البرازيلي إيفرتون ريبيرو يخطف الأنظار 0:44 دقيقة ليفا فخور بالحذاء الذهبي ولا ينسى رفاقه القدامى 0:40 دقيقة مدرب كرواتيا متفائل بمسار منتخب بلاده في المونديال 0:51 دقيقة رسالة مؤثرة من فيرمينو بعد استبعاده عن المنتخب 0:51 دقيقة الكشف عن زي المنتخب الإيراني 0:48 دقيقة بايرن يعلن إصابة مانيه دون الكشف عن مدة غيابه 0:42 دقيقة ريس جيمس يعلن غيابه عن منتخب إنكلترا 0:41 دقيقة سون يعلن مشاركته في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:32 دقيقة تشافي معجب بطريقة إنريكي