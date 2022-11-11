اختار مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني النجم ليونيل ميسي على رأس قائمة من 26 لاعبا لمنتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأعلن سكالوني تشكيلته عبر شريط فيديو نشره الاتحاد الأرجنتيني للعبة على حسابه على "تويتر" ولم تتضمن أي مفاجآت، وضمت مهاجم روما باولو ديبالا الذي كان يحوم الشك حول مشاركته بعد إصابته مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين سيغيب لاعب وسط فياريال الإسباني جيوفاني لو سيلسو بداعي الإصابة.

وتعتبر الأرجنتين حاملة اللقب مرتين (1978 و1986) من المرشحين البارزين لإحراز اللقب.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية:

- لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنكليزي)، خيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)

- للدفاع: ليساندرو مارتينيس (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، خوان فويث (فياريال الإسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتليتيكو مدريد الإسباني)، غونسالو مونتييل وماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الإسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنكليزي)

- للوسط: رودريغو دي بول (أتليتيكو مدريد الإسباني)، لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي)، ألكسيس ماكليستر (برايتون الإنكليزي)، إنسو فرنانديس (بنفيكا البرتغالي)، إيسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس الإسباني)، أليخاندرو "بابو" غوميس (إشبيلية الإسباني)

- للهجوم: لاوتارو مارتينيس وخواكين كوريا (إنتر الإيطالي)، أنخل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي)، باولو ديبالا (روما الإيطالي)، خوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، نيكولاس غونساليس (فيورنتينا الإيطالي)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

