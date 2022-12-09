لوفرين: "قمنا بمهمتنا على أحسن ما يرام" من قبل beIN SPORTS December 9, 2022 20:13 0:43 دقيقة قال ديان لوفرين لاعب المنتخب الكرواتي إن فريقه قام بمهمته على أحسن ما يرام منذ الدقيقة الأولى ولم يسهّل الأمر على البرازيليين بعد أن افتتحوا التسجيل على حد قوله. مقابلات لوفرين منتخب كرواتيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة ميسي ينتقد لاهوز ويتحدث عن الثقة في ركلات الترجيح 6:29 دقيقة الأرجنتين تبلغ المربع الذهبي وميسي يواصل التألق 0:17 دقيقة ميسي يحطّم أرقاماً قياسية دولية أمام هولندا 0:43 دقيقة لوفرين: "قمنا بمهمتنا على أحسن ما يرام" 1:38 دقيقة سيلفا يتحدث عن الخسارة أمام كرواتيا 6:16 دقيقة كرواتيا تقصي البرازيل في كبرى مفاجآت قطر 2022™ 17:26 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب البرتغالي قبل مواجهة المغرب 30:37 دقيقة الركراكي: "سنقدم أفضل ما لدينا أمام البرتغال" 2:08 دقيقة كرواتيا تسعى للإطاحة بالبرازيل 2:05 دقيقة المنتخب البرازيلي ينشد تخطّي عقبة نظيره الكرواتي