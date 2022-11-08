"لوسيل" تشهد أنشطة ثقافية متنوعة استعدادًا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 8, 2022 16:50 5:17 دقيقة مراسلنا أحمد نوير يقرّبنا من أجواء مدينة لوسيل التي تشهد أنشطة ثقافيّة عديدة بمناسبة اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ لوسيل -آخر الفيديوهات 5:03 دقيقة أجواء استقبال المغربي عبد الرزّاق البدوي في الدوحة 5:07 دقيقة "كتارا" تعيش على وقع كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:17 دقيقة مدينة "لوسيل" تشهد أنشطة ثقافية متنوعة 1:00 دقيقة مزراوي يسعى ليكون ضمن التشكيلة الأساسيّة للبايرن 2:22 دقيقة فليك يتحدّث عن استعدادات ألمانيا لـ"قطر 2022™" 0:35 دقيقة إنتر ميامي يمدد عقد نيفيل 0:34 دقيقة إيفرتون يحل ضيفاً على بورنموث في كأس الرابطة 0:36 دقيقة الإعلان عن موعد بداية الموسم القادم من البريميرليغ 0:38 دقيقة السلطات السعودية تكشف عن إجراءات السفر إلى قطر 0:39 دقيقة ماتشينو بدلاً من ناكاياما المصاب في قائمة اليابان