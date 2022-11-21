وعانى منتخب فرنسا من العديد من الإصابات التي حرمت بعض نجومه من المشاركة في كأس العالم وأبرزهم كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم.

وقال لوريس: "فرنسا تمتلك الشباب والخبرة، ليس هنالك مباريات دولية سهلة ومهمتنا الحالية تتلخص بالتركيز على دور المجموعات".

وعبر لوريس عن فخره بتمثيل منتخب فرنسا في كأس العالم: "نشعر بالفخر ولي الشرف أن أمثل منتخب فرنسا في هذا الحدث".

وأضاف: "لدينا إمكانية لتقديم أكثر مما فعلنا سابقاً"

ويلتقي منتخب فرنسا مع أستراليا الثلاثاء في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

وحذّر لوريس من قوة أستراليا: "المنتخب الأسترالي قادر على صنع المفاجأة عبر الكرات الثابتة"، كما امتدح زميله مبابي بالقول: "مبابي لاعب يمتلك قيمة كبيرة ودائماً ما يكون جاهزاً لمساعدة المجموعة".

وفيما يتعلق بمباراة فرنسا مع تونس التي ستكون ضمن المرحلة الثالثة: "مباراة تونس ستكون صعبة خاصة وأن الجماهير التونسية كثيرة في قطر".