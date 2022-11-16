لوريس لـbeIN SPORTS: "سعداء جداً بالاستقبال الرائع في الدوحة" من قبل beIN SPORTS November 16, 2022 19:40 1:30 دقيقة عبّر قائد المنتخب الفرنسي هوغو لوريس في تصريحات حصرية لـ beIN SPORTS عن سعادته بالاستقبال الرائع لمنتخب بلاده في الدوحة مضيفاً أن الأجواء داخل المجموعة ممتازة وهم ينتظرون بفارغ الصبر المباراة الأولى. مقابلات هوغو لوريس ديدييه ديشان منتخب فرنسا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة ديشان: "الجميع متحمس لخوض البطولة" 8:42 دقيقة المنتخب السعودي يصل إلى قطر 2:02 دقيقة الخاطر: مزاعم استئجار مشجعين عارية تماماً عن الصحة 0:29 دقيقة المنتخب الإنكليزي يخوض أول حصة تدريبية في قطر 1:30 دقيقة لوريس: "سعداء جداً بالاستقبال الرائع في الدوحة" 0:44 دقيقة الأرجنتين تختتم استعداداتها بفوز كبير على الإمارات 0:26 دقيقة الركراكي يوجه الدعوة لأنس الزروري 0:27 دقيقة استقبال جماهيري حافل للمنتخب الفرنسي في مقر إقامته 0:40 دقيقة مدرب بلجيكا يستدعي ديناير 7:51 دقيقة وصول المنتخب الفرنسي بطل العالم إلى الدوحة