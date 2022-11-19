لعيب آخر أفراد عائلة التعويذات التي نشأت عام 66 مع الأسد ويلي من قبل beIN SPORTS November 19, 2022 17:47 5:15 دقيقة في كأس العالم 1966 في إنكلترا نشأت فكرة التعويذات والبداية وكانت من مع الأسد ويلي وصولاً إلى لعيب تعويذة كأس العالم FIFA قطر 2022™ أول نسخة عربية من الحدث العالمي. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ لعيب -آخر الفيديوهات 5:15 دقيقة لعيب آخر أفراد عائلة التعويذات التي نشأت عام 66 16:54 دقيقة افتتاح فعالية "حياكم في قطر" في كورنيش الدوحة 0:43 دقيقة قطر والإكوادور يقصان شريط افتتاح البطولة 1:28 دقيقة إنفانتينو يزور مقر قنوات beIN SPORTS 34:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الإكوادوري 0:30 دقيقة كيفية مشاهدة مباراة قطر والإكوادور؟ 28:48 دقيقة المؤتمر الصحفي لفيليكس سانشيث قبل مواجهة الإكوادور 0:30 دقيقة تردد قنوات beIN SPORTS المفتوحة 2:09 دقيقة إنفانتينو: قطر تطورت كثيراً في العديد من المجالات 12:04 دقيقة وصول منتخب الأوروغواي إلى دولة قطر