مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية - الأحداث المباشرة

د 90+8 - نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

د 90 - الحكم يحتسب 7 دقائق وقتاً بديلاً للضائع.

د 89 - فيديريكو فالفيردي يطلق صاروخية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالقائم!!!! كاد فالفيردي أن يهدي بلاده الفوز في الوقت القاتل!!!!!

د 81 - تسديدة قوية جداً من مهاجم ليفربول داروين نونيز تمر بجانب القائم الأيمن للمرمى الكوري!!!

د 80 - مدربا أوروغواي وكوريا الجنوبية يدفعان بلاعبين من دكة البدلاء قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

د 64 - مدرب أوروغواي دييغو ألونسو يدفع بإدينسون كافاني مكان لويس سواريز الذي لم نشاهده كثيراً في هذه المباراة.

د 63 - كرة طويلة جداً من غودين إلى الناحية اليسرى حيث نونيز الذي يتقدم ويتخطى كيم مين جاي ويواصل توغله داخل منطقة الجزاء قبل أن يعكس الكرة إلى سواريز لكن الحارس الكوري يتمكن من السيطرة عليها.

د 57 - نجم توتنهام هيونغ-مين سون يبدو مصاباً ويعاني من الألم بعد تعرضه للخشونة من مارتين كاسيريس الذي تلقى بطاقة صفراء من الحكم الفرنسي.

د 52 - المنتخب الكوري الجنوبي يستهل الشوط الثاني مهاجماً في محاولة منه لخطف هدف مبكر. كوريا الجنوبية ستواجه غانا في الجولة الثانية، أما أوروغواي فستخوض مواجة صعبة أمام البرتغال.

د 46 - بداية الشوط الثاني.

د 45+1 - نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف. شوط مثير ومتكافئ بين الطرفين افتقد للأهداف.

د 43 - ركنية لأوروغواي ينفذها فالفيردي من الجانب الأيمن ويرتقي لها دييغو غودين برأسه لكن الكرة ترتد من القائم الأيمن للحارس الكوري!! أخطر فرص المباراة!

د 40 - المنتخب الكوري الجنوبي يفرض سيطرته مجدداً على مجريات اللعب ويحاول الاختراق من الناحية اليمنى.

د 34 - هجمة كورية من الناحية اليمنى وكرة "ميليمترية" من مون-هوان كيم إلى المهاجم أوي جو هوانغ بمواجهة الحارس، لكن هوانغ غير المراقب يسدد برعونة فوق المرمى مضيعاً فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل!!!

د 22 - منتخب أوروغواي يهاجم الآن بضراوة وكرة من الناحية اليسرى أمام المرمى يحاول داروين نونيز أن يستغلها لكنه يفشل في تسديدها بشكل صحيح وسط صيحات جماهير منتخب بلاده!

د 19- أولى الفرص الخطرة في المباراة!!! كرة لأوروغواي طويلة بالعمق إلى منطقة الجزاء يرتقي لها المتألق فيديريكو فالفيردي ويصوبها على المرمى لكنها تعلو العارضة!! كاد منتخب أوروغواي أن يفتتح التسجيل!!

د 11 - نسبة الاستحواذ لكوريا الجنوبية بلغت حتى الآن نسبة 57% مقابل 22% لأوروغواي، ولكن من دون فاعلية هجومية.

د 8 - المنتخب الكوري الجنوبي هو الأكثر استحواذاً على الكرة حتى الآن، وتدخلات قوية من لاعبي أوروغواي للحد من الخطورة الكورية.

د 1 - الحكم الفرنسي كليمان توربان يطلق صافرة انطلاق المباراة التي يحتضنها استاد المدينة التعليمية في الريان.

- التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين: