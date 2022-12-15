كيف تحولت براحة الجنوب في قطر إلى حي أرجنتيني من قبل beIN SPORTS December 15, 2022 11:23 2:53 دقيقة يسكن آلاف الأرجنتينيين في براحة الجنوب في الوكرة جنوب العاصمةِ القطرية الدوحة، وقد تحول المكان إلى حي أرجنتيني بامتياز خلال كأس العالم بفضل هذا الحضورِ الكبير والأجواء الاستثنائية التي صنعتها الجماهير الأرجنتينية. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة كابيلو: "اللاعبون كانوا في قمة مستواهم البدني" 3:39 دقيقة ارتفاع القيمة السوقية لبعض نجوم قطر 2022™ 2:53 دقيقة كيف تحولت براحة الجنوب في قطر إلى حي أرجنتيني 0:51 دقيقة بونو: نشكر جماهيرنا ونأمل إفراحهم بالمركز الثالث 0:35 دقيقة ديشان يرفض الإجابة عن سؤال بشأن بنزيمة 4:40 دقيقة إنجاز المغرب الفريد.... حين يغدو الإلهام لقباً 3:57 دقيقة ماكرون فخور بمنتخب بلاده ويشيد بتنظيم دولة قطر 3:05 دقيقة الحالات التحكيمية في مباراة فرنسا والمغرب 1:31 دقيقة وليد الركراكي: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 4:40 دقيقة فرنسا تضرب موعداً مع الأرجنتين في النهائي