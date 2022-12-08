مباراة هولندا والأرجنتين بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة هولندا والأرجنتين بث مباشر على beIN SPORTS

موعد مباراة هولندا والأرجنتين

البث المباشر لمباراة هولندا والأرجنتين يوم الجمعة 9 ديسمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة هولندا والأرجنتين ستكون منقولة حصرياً على MAX 2.

مشاهدة مباراة هولندا والأرجنتين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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