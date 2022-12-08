مباراة كرواتيا والبرازيل بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كرواتيا والبرازيل بث مباشر على beIN SPORTS

موعد مباراة كرواتيا والبرازيل

البث المباشر لمباراة كرواتيا والبرازيل يوم الجمعة 9 ديسمبر انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كرواتيا والبرازيل ستكون منقولة حصرياً على MAX 1.

مشاهدة مباراة كرواتيا والبرازيل في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.