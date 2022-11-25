مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم

موعد مباراة الأرجنتين والمكسيك

البث المباشر لمباراة الأرجنتين والمكسيك يوم السبت 26 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأرجنتين والمكسيك ستكون منقولة حصرياً على MAX 2.

مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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