مباراة إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية بث مباشر اليوم

موعد مباراة إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية

البث المباشر لمباراة إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية يوم الجمعة 25 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 2.

مشاهدة مباراة إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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