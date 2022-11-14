كيروش لـbeIN SPORTS: "نطمح لتقديم الأفضل" من قبل beIN SPORTS November 14, 2022 20:04 0:37 دقيقة في لقاء مع beIN SPORTS، أكد مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش أن الموعد الذي ينتظره الجميع اقترب فعلا مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تشكيلته تطمح إلى تقديم الأفضل من أجل إسعاد الجماهير الإيرانية. مقابلات كارلوس كيروش منتخب إيران كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة غياب كانتي.. ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي 2:05 دقيقة السفير السعودي يؤكد جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 0:37 دقيقة كيروش لـbeIN SPORTS: "نطمح لتقديم الأفضل" 0:29 دقيقة الحاجي ضيوف: "السنغال جاءت من أجل تقديم الأفضل" 0:28 دقيقة الأخضر يواصل تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 1:38 دقيقة الشعلالي لـbeIN SPORTS: "نتمنى إسعاد جماهيرنا" 2:10 دقيقة وصول بعثة منتخب إيران إلى الدوحة 20:20 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لديدييه ديشان مدرب فرنسا 1:26 دقيقة بعثة المنتخب التونسي تصل إلى دولة قطر 0:37 دقيقة منتخب كوريا الجنوبية يصل إلى قطر