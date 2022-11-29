كيروش: سيطرنا في الشوط الثاني ولكن لم نسجل من قبل beIN SPORTS November 29, 2022 22:36 0:38 دقيقة قال البرتغالي كارلوس كيروش إن منتخب إيران سيطر على الشوط الثاني في مباراته التي خسرها 1-0 أمام أميركا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية الثلاثاء على استاد الثمامة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب أميركا كارلوس كيروش منتخب إيران كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة كيروش: سيطرنا في الشوط الثاني ولكن لم نسجل 0:35 دقيقة مباراة تونس وفرنسا - التغطية الخاصة 3:09 دقيقة منتخب أميركا يبلغ ثمن النهائي بعد تجاوز إيران 0:35 دقيقة مباراة أستراليا والدنمارك - التغطية الخاصة 5:01 دقيقة المنتخب الإنكليزي يتأهل إلى ثمن النهائي متصدراً 12:47 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك 3:37 دقيقة هولندا تتأهل متصدرة إلى ثمن النهائي 11:49 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب الأرجنتيني 3:17 دقيقة السنغال تتخطّى الإكوادور وتعبر إلى ثمن النهائي 15:50 دقيقة المؤتمر الصحفي للمكسيك قبل مواجهة السعودية