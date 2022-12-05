انتصر منتخب كرواتيا على منتخب اليابان بركلات الترجيح 3-1 اليوم الإثنين بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليضمن العبور إلى ربع النهائي.

وساد التكافؤ دقائق المباراة الـ120 إذ لم يكن هناك أي أفضلية كبيرة لأي فريق على الآخر.

وسجّل ميدا هدف التقدم لليابان قبل دقيقتين من نهاية الشوط لكن بيرسيتش تمكن من منح التعادل لكرواتيا في الدقيقة الخامسة والخمسين.

واتسمت المباراة بالحذر وبدا واضحاً أنّ مستوى الفريقين متقارب إلى حدٍّ كبير.

وستلعب كرواتيا مع الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ربع النهائي.

هذه المباراة الأولى في النسخة الحالية التي تذهب إلى الأشواط الإضافية.

مباراة كرواتيا واليابان - التغطية الخاصة

الركلة الرابعة (كرواتيا): باساليتش يسجل وينهي المباراة.

الركلة الرابعة (اليابان): يوشيدا يهدر أيضاً.

الركلة الثالثة (كرواتيا): ليفايا يسدد بالقائم.

الركلة الثالثة (اليابان): أسانو ينجح بالتسجيل.

الركلة الثانية (كرواتيا): بروزوفيتش يسجل الثاني لكرواتيا.

الركلة الثانية (اليابان): ميتوما يهدر.

الركلة الأولى (كرواتيا): فلاسيتش يسجل لكرواتيا.

الركلة الأولى (اليابان): مينامينو يهدر الكرة الأولى وليفاكوفيتش يختار الزاوية الصحيحة.

ركلات الترجيح

الانتقال إلى ركلات الترجيح.

دق 120+1: ماير يختتم فرص المباراة بتسديدة تمر بجانب المرمى.

دق 114: غوندا يبعد كرة عرضية في الوقت المناسب.

دق 109: فرصة خطيرة لليابان لم تكتمل بسبب سوء التركيز في الثلث الأخير.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

الشوط الإضافي الثاني

انتهاء الشوط الإضافي الأول الذي شهد استبدال مودريتش وكوفاسيتش من جانب كرواتيا.

دق 105: ميتوما يهدد مرمى كرواتيا بتسديدة قوية والحارس يتصدى.

انطلاق الشوط الإضافي الأول وسط غياب الفرص من الجانبين في أول خمس دقائق.

الشوط الإضافي الأول

انتهاء الشوط الثاني بنتيجة التعادل والمباراة تتجه إلى التمديد.

يبدو أن الفريقين أكثر قناعة بالتعادل والذهاب إلى التمديد مع الوصول إلى نهاية الوقت الأصلي.

10 دقائق على نهاية الشوط الثاني والتعادل بهدف لمثله يسيطر على النتيجة.

دق 66: ضربة رأس من بوديمير تمر بجانب المرمى.

دق 63: مودريتش يسدد كرة رائعة ولكن غوندا يتألق ويحرم كرواتيا من التقدم.

دق 60: دوان يسدد من حافة منطقة الجزاء بين يدي حارس كرواتيا.

دق 57: ليفاكوفيتش حارس كرواتيا يتصدى ببراعة لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف دق 55: بيريسيتش يباغت اليابان بضربة رأس تمنح كرواتيا التعادل.

9 دقائق على بداية الشوط الثاني والمنتخب الياباني يحاول تأمين النتيجة وسط سوء أداء منافسه.

دق 46: موريتا يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف دون رد.

هدف دق 43: ميدا يهدي اليابان التقدم بعد أفضلية واضحة خلال الشوط الأول.

دق 41: كامادا يضيع على اليابان فرصة الهدف الأول بعد جملة تكتيكية مميزة.

دق 28: كرواتيا تحاصر اليابان في نصف ملعبها وأكثر من كرة خطيرة خلال دقيقة واحدة.

دق 25: هجمة مرتدة خطيرة لكرواتيا تفتقد للمسة قبل الأخيرة.

دق 20: اليابان تواصل الضغط وكرة عرضية أخرى بين يدي الحارس.

دق 12: أخطر فرص المباراة لصالح اليابان والكرة تمر من أمام الجميع دون متابعة.

دق 9: بيرسيتش يرد بتسديدة خطيرة يتصدى لها الحارس.

دق 3: اليابان كادت تفتتح التسجيل بضربة رأس من تانيغوتشي.

انطلاق المباراة

اليابان وكرواتيا - القائمة الرسمية