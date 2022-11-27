وبات رصيد كرواتيا 4 نقاط في المركز الأول بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام المغرب التي أسقطت بلجيكا في وقت سابق من اليوم، في حين ودعت كندا البطولة بعد أن تذيلت الترتيب من دون نقاط قبل خوض الجولة الثالثة من الدور الأول للبطولة.

أحداث المباراة لحظة بلحظة

د 90+6 - نهاية المباراة بفوز المنتخب الكرواتي 4-1 على نظيره الكندي.

د 90+4 - منتخب كرواتيا يضيف الهدف الرابع عبر البديل لوفرو ماير من هجمة مرتدة!!!! نتيجة ثقيلة جداً على المنتخب الكندي الذي أصبح خارج البطولة.

د 85 - 8 تسديدات لكرواتيا على المرمى الكندي مقابل تسديدتين لكندا.

د 78 - الحارس الكندي يتصدى ببراعة لأكثر من محاولة كرواتية.

د 70 - كراماريتش يعزز النتيجة بالهدف الثالث!!!!!!!!! عرضية من بيريتشيتش إلى داخل منطقة الجزاء حيث كراماريتش الذي يروّض الكرة ويطلقها من بين المدافعين في الشباك الكندية مسجلاً هدفه الشخص الثاني!

د 60 - مباراة مثيرة وجميلة ولاعبو كندا يحاولون تعديل النتيجة بتكثيف هجماتهم لكن النتيجة ما زالت على حالها.

د 55 - كندا ترد بفرصة خطرة إثر تسديدة من جوناثان ديفيد على المرمى الكرواتي والحارس دومينيك ليفاكوفيتش يبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ركنية!!!!

د 54 - هجمة كرواتية من الناحية اليمنى ولوكا مودريتش يمرر الكرة بذكاء أمام المرمى إلى كاراماريتش الذي يسددها لكن الحارس الكندي ميلان بوريان يتصدى ببراعة مجنباً فريقه من هدف محقق!!!

د 46 - بداية الشوط الثاني.

45+6 - نهاية الشوط الأول بتقدم كرواتيا على كندا. المنتخب الأميركي الشمالي صعق كرواتيا مبكراً جداً وسيطر على مجريات اللعب حتى منتصف الشوط الأول لكنه ما لبث أن فقد السيطرة التي دانت للوكا مودريتش ورفاقه الذين تمكنوا بخبرتهم من حسم الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.

د 44 - صحوة كرواتية والهدف الثاني!!!!!!!! ماركو ليفايا يمنح التقدّم لمنتخب بلاده اثر تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء عجز عنها الحارس ميلان بوريان!

د 36 - هدف التعادل لكرواتيا!!!!!!!!! أندريه كراماريتش يعيد المباراة إلى نقطة الصفر! تعادل مستحق لكرواتيا وصيفة بطلة العالم بعد الضغط الكثيف في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول. إيفان بيريتشيتس تقدم على الناحية اليسرى ومرر الكرة على طبق من ذهب إلى كراماريتش الذي سددها بقوة بقدمه اليسرى داخل الشباك الكندية.

د 30 - نسبة استحواذ كرواتيا على الكرة بلغت 54% مقابل 46% لكندا.

د 26 - كرواتيا تدرك التعادل عبر أندري كراماريتش لكن الحكم يرفع راية التسلل!

- كندا كانت خسرت في المباراة الأولى أمام بلجيكا بهدف دون مقابل رغم تفوقها في المواجهة وخصوصاً تضييعها لركلة جزاء، أما كرواتيا فكانت تعادلت مع المغرب التي تغلبت في وقت سابق من اليوم على بلجيكا بهدفين دون مقابل وتصدرت ترتيب المجموعة السادسة.

د 15 - هدف ديفيس المبكر أشعل المباراة منذ دقائقها الأولى ولاعبو المنتخب الكرواتي يحاولون التوغل والاختراق ولكن معركة وسط الملعب يتفوق فيها الكنديون حتى الآن.

- هدف ألفونسو ديفيس هو الأول لكندا في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم كما أنه أسرع هدف سُجّل في كأس العالم FIFA قطر 2022™ حتى الآن.

د 2 - كندا تصعق كرواتيا بهدف مبكر جداً !!!!!!!! لاعب بايرن ميونيخ ألفونسو دايفيس يهز الشباك الكرواتية برأسية محكمة إثر عرضية من تاجون بوشانان من الناحية اليمنى!!! ا

د 1 - انطلاق الشوط الأول بين كرواتيا وكندا التي تقام الآن على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين: