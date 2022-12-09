وسجل نجم البرازيل الأول نيمار هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 105+1 فيما تعادل بيتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة 117 فاتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح العصيبة.

مواجهة كرواتيا والبرازيل - أحداث المباراة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بالتعادل 1 - 1 والمواجهة الكبرى تتجه إلى ركلات الترجيح.

الدقيقة 120+2 - حارس كرواتيا ينهي المباراة بتصدي إعجازي لتسديدة جاءته من داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 117 – كرواتيا تعادل الكفة .... ايفان بيريسيتش انطلق من الجانب الأيسر مستغلاً الضعف الدفاعي البرازيلي على الأطراف ومرر كرة أرضية رائعة سددها بيتكوفيتش بمهارة فائقة في المرمى محرزاً هدف التعادل.

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الدقيقة 105 + 1 – نيمار يتقدم للبرازيل بمهارة فائقة بعد تبادل رائع للكرة مع باكيتا ضرب به الدفاع الكرواتي ثم راوغ الحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك.

الدقيقة 103 – الظهور الهجومي الأفضل لكرواتيا منذ بداية المباراة، المهاجم البديل برونو بيتكوفيتش راوغ مدافعي البرازيل بمهارة فائقة وهيأ الكرة للاعب الوسط بروزوفيتش الذي سدد فوق عارضة الحارس أليسون.

الدقيقة 97 - تواصل الهجوم البرازيلي وتمركز رائع من دفاع المنتخب الكرواتي.

انطلاق الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي على وقع التعادل السلبي والمباراة تتجه إلى الشوطين الإضافيين.

الدقيقة 80 – ضغط متواصل من المنتخب البرازيلي ومحاولات من راقصي السامبا لتسجيل هدف قتل المباراة إلا أن الدفاع الكرواتي وحارس مرمى الفريق دائماً يتألقون في الوقت المناسب.

الدقيقة 66 – حارس دينامو زغرب ليفاكوفيتش هو أفضل لاعبي المباراة إلى الآن، مرة جديدة يخرج من مرماه في الوقت المناسب ويتصدى لانفراد تام من لاعب وسط البرازيل باكيتا.

الدقيقة 53 – أخطر فرص اللقاء على الإطلاق نيمار انفرد بالمرمى من الجانب الأيسر وسدد الكرة أرضية أخرجها حارس كرواتيا بقدمه.

الدقيقة 47 – أول الفرص الحقيقة الخطرة من جانب المنتخب البرازيلي .. مجدداً الحارس ليفاكوفيتش ظهر بقوة في الصورة ومنع الكرة التي اصطدمت بالمدافع جوسكو غفارديول من التحول إلى المرمى بعد أن أبعد الكرة بقدمه.

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

الدقيقة 42 – ركلة حرة مباشرة نيمار انبرى للتسديد والكرة ذهبت إلى يد الحارس ليفاكوفيتش.

الدقيقة 21 – توغل رائع من نيمار وتسديدة صوب المرمى من داخل منطقة الجزاء أمسك الكرة بسهولة الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

الدقيقة 13 – تقدم هجومي كرواتي من الجانب الأيمن وكرة عرضية أرضية من جوزيب يورانوفيتش تأخر ايفان بيريسيتش في اللحاق بها.

الدقيقة العاشرة – حوار فني رائع بين المنتخبين، محاولات اختراق برازيلية يواجهها تنظيم دفاعي من الكروات ثم قيامهم بانطلاقات هجومية منظمة من الجانبين.

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الدقيقة الأولى – انطلاق المواجهة الكبرى بين كرواتيا وصيفة بطل العالم والبرازيل الفائزة بلقب المونديال 5 مرات في افتتاح مواجهات الدور ربع النهائي المواجهة تقام على استاد المدينة التعليمية ويديرها الحكم الإنكليزي مايكل أوليفير.

تشكيلة المنتخبين