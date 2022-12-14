كتيبة وليد الركراكي تأمل الوصول إلى النهائي December 14, 2022 12:27 2:20 دقيقة تتّجه أنظار وآمال المغاربة والعرب والأفارقة صوب نجوم منتخب أسود الأطلس الذين سيقارعون المنتخب الفرنسي، مباراة تُمنّي فيها كتيبة وليد الركراكي النفس بأن تكون جسراً لعبورها نحو النهائي الحلم. تقارير إخبارية منتخب فرنسا منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ وليد الركراكي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مباراة المغرب وفرنسا - التغطية الخاصة 1:48 دقيقة الركراكي يقول إنّه بكى لأول مرة بسبب كرة القدم 1:00 دقيقة سايس يؤكد أنّ إنجاز المغرب يعود لتطبيق خطة المدرب 3:02 دقيقة الركراكي وديشان.. مباراة داخل المباراة 2:20 دقيقة كتيبة وليد الركراكي تأمل الوصول إلى النهائي 3:09 دقيقة طريق الديكة وحلم معانقة الكأس للمرة الثانية تواليا 3:23 دقيقة فرنسا تطمح للتواجد في النهائي للمرة الثانية تواليا 1:45 دقيقة ماذا قال أوتامندي بعد تأهّل الأرجنتين إلى النهائي؟ 1:54 دقيقة ميسي يعبّر عن سعادته العارمة بالتأهل إلى النهائي 0:50 دقيقة فرحة لاعبي الأرجنتين بعد التأهل المبهر إلى النهائي