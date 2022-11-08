"كتارا" تعيش على وقع كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 8, 2022 17:04 5:07 دقيقة مراسلنا صفوان أبو شنب ينقل لنا أجواء الحي الثقافي "كتارا" مع بداية العدّ التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كتارا -آخر الفيديوهات 5:03 دقيقة أجواء استقبال المغربي عبد الرزّاق البدوي في الدوحة 5:07 دقيقة "كتارا" تعيش على وقع كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:17 دقيقة مدينة "لوسيل" تشهد أنشطة ثقافية متنوعة 1:00 دقيقة مزراوي يسعى ليكون ضمن التشكيلة الأساسيّة للبايرن 2:22 دقيقة فليك يتحدّث عن استعدادات ألمانيا لـ"قطر 2022™" 0:35 دقيقة إنتر ميامي يمدد عقد نيفيل 0:34 دقيقة إيفرتون يحل ضيفاً على بورنموث في كأس الرابطة 0:36 دقيقة الإعلان عن موعد بداية الموسم القادم من البريميرليغ 0:38 دقيقة السلطات السعودية تكشف عن إجراءات السفر إلى قطر 0:39 دقيقة ماتشينو بدلاً من ناكاياما المصاب في قائمة اليابان