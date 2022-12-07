كايل ووكر: " إنكلترا لن تواجه مبابي لوحده بل منتخب فرنسا" من قبل beIN SPORTS December 7, 2022 17:45 8:57 دقيقة أكد المدافع كايل ووكر بأن إنكلترا لن تواجه كيليان مبابي لوحده بل منتخب فرنسا مضيفاً بأن الأنظار كلها موجهة صوب نجم باريس سان جيرمان لكن منتخب الديكة تمتلك كذلك نجوماً آخرين. منتخب إنكلترا كايل ووكر كيليان مبابي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 5:55 دقيقة فان دايك: "فان خال مختلف عن أي مدرب آخر" 11:27 دقيقة أدريان رابيو: "أنا فخور" ! 8:57 دقيقة ووكر: " إنكلترا لن تواجه مبابي لوحده" 0:41 دقيقة سانتوس: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا" 1:32 دقيقة برونو فيرنانديز: "المنتخب المغربي قوي جداً" 5:27 دقيقة المنتخب البرتغالي يتجاوز مطب سويسرا بفوز كبير 1:12 دقيقة ياسين بونو يهدي التأهل التاريخي للشعب المغربي 4:44 دقيقة منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتاريخ على حساب إسبانيا 21:36 دقيقة شحاتة يشيد باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2:47 دقيقة الغترة والعقال يوحدان جماهير كأس العالم