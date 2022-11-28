نجحت البرازيل في تجاوز سويسرا بهدف دون مقابل اليوم الإثنين في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة السابعة ضمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان منتخب سويسرا نداً قوياً أمام البرازيل إذ لم يتمكن فينيسيوس ورافينيا وريتشارليسون من إيجاد حلول فعالة لهز شباك الحارس المتألق سومر.

وجاء هدف الفوز بواسطة لاعب الوسط كاسيميرو في الدقيقة الثالثة والثمانين من تسديدة قوية منحت البرازيل النقاط الثلاث وبطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى ست نقاط في الصدارة أمام سويسرا (3 نقاط) ومن ثم الكاميرون وصربيا بنقطة لكل منتخب.



التغطية الخاصة لمباراة البرازيل وسويسرا

انتهاء المباراة بفوز البرازيل بهدف دون رد.

دق 90+4: محاولة جديدة من رودريغو وهذه المرة الدفاع يتدخل.

دق 87: رودريغو يهدد مرمى سويسرا وتألق جديد من سومر.

هدف دق 83: كاسيميرو يفك عقدة التسجيل ويمنح البرازيل التقدم بتسديدة رائعة.

دق 81: سومر يواصل الصمود أمام الهجمات البرازيلية وآخرها ضربة رأس من حافة منطقة الجزاء.

صمود سويسري لافت مع بقاء ربع ساعة على نهاية اللقاء.

دق 64: فينيسيوس جونيور يترجم أفضلية البرازيل إلى هدف بطريقة ذكية ولكن تقنية الفيديو تتدخل وتحرم أبناء السامبا من التقدم بالنتيجة.

دق 56: رافينيا كان قريباً من التسجيل بعد لحظات من خطأ أليسون الغريب.

دق 53: تغطية جيدة من دفاع البرازيل تحرم سويسرا من خطف الهدف الأول.

البرازيل تدخل اللقاء برغبة كبيرة في أخذ الأفضلية ولكن تمركز مدافعي سويسرا الجيد يبقي الأمور على حالها حتى الدقيقة الخمسين.

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

دق 45: منتخب البرازيل يعتمد على سلاح الكرات العرضية وسومر في المكان المناسب مجدداً.

دق 39: فارغاس يستلم كرة خطيرة داخل منطقة جزاء البرازيل لكن الدفاع يتدخل.

لقطة طريفة من المدرجات بطلها الظاهرة رونالدو خلال مباراة البرازيل وسويسرا.

دق 31: البرازيل تزداد خطورة ورافينيا يجرب حظه من تسديدة قوية يتصدى لها سومر.

دق 27: تسديدة رائعة من فينيسيوس بعد تمريرة ذكية من رافينيا وسومر ينقذ سويسرا.

الحذر هو العنوان الأبرز للمواجهة في أول 20 دقيقة وغياب شبه كامل لفرص التسجيل من الجانبين.

دق 13: ريتشارليسون يفشل في ترويض كرة بينية مميزة ويضيع على البرازيل فرصة التهديد الأخطر.

مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة ولا يوجد فرص خطيرة من الجانبين.

نوايا البرازيل واضحة بافتتاح التسجيل مبكراً مع الدقائق الخمسة الأولى وسويسرا تبحث عن استغلال الأخطاء.

انطلاق صافرة البداية.

القائمة الرسمية - لمباراة البرازيل وسويسرا