كابيلو: "اللاعبون كانوا في قمة مستواهم البدني في كأس العالم FIFA قطر 2022™" من قبل beIN SPORTS December 15, 2022 11:43 0:59 دقيقة قال المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو إنّ كل اللاعبين كانوا في قمة مستواهم البدني في كأس العالم FIFA قطر 2022™ معتبراً أنّ هذه النسخة مختلفة عن النسخ التي تلعب في فصل الصيف مما جعلها أكثر صعوبة. مقابلات فابيو كابيلو كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة كابيلو: "اللاعبون كانوا في قمة مستواهم البدني" 3:39 دقيقة ارتفاع القيمة السوقية لبعض نجوم قطر 2022™ 2:53 دقيقة كيف تحولت براحة الجنوب في قطر إلى حي أرجنتيني 0:51 دقيقة بونو: نشكر جماهيرنا ونأمل إفراحهم بالمركز الثالث 0:35 دقيقة ديشان يرفض الإجابة عن سؤال بشأن بنزيمة 4:40 دقيقة إنجاز المغرب الفريد.... حين يغدو الإلهام لقباً 3:57 دقيقة ماكرون فخور بمنتخب بلاده ويشيد بتنظيم دولة قطر 3:05 دقيقة الحالات التحكيمية في مباراة فرنسا والمغرب 1:31 دقيقة وليد الركراكي: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 4:40 دقيقة فرنسا تضرب موعداً مع الأرجنتين في النهائي