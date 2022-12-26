كأس العالم رفعت القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين من قبل AFP December 26, 2022 11:54 3:21 دقيقة شهدت كأس العالم FIFA قطر 2022™، تألقَ الكثير من اللاعبينَ وهو ما رفعَ قيمتَهم المادية في سوقِ الانتقالات، حيثُ شكلت البطولةُ فرصة مثالية للاعبين للظهورِ بشكلٍ جيد، وإيجادِ فرصةٍ للعبِ مع كبارِ الأنديةِ. كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة دالاس مافريكس يكرم أسطورته ديريك نوفيتسكي 0:48 دقيقة تشكيلة سان جيرمان أمام ستراسبورغ تثير التساؤلات 1:39 دقيقة تين هاخ لم يكن يخطط لتدريب مانشستر يونايتد 1:13 دقيقة beIN SPORTS تحقق معدلات مشاهدة قياسية 3:21 دقيقة كأس العالم رفعت القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين 0:39 دقيقة الاتحاد الياباني يتجه إلى تجديد عقد المدرب مورياسو 3:38 دقيقة المنتخبات العربية تتطلع إلى استحقاقاتها المقبلة 0:32 دقيقة أروابارينا يعلن تشكيلة الإمارات لكأس الخليج 2:11 دقيقة سلتيكس يحسم موقعته مع باكس وفوز جديد لسيكسرز 3:23 دقيقة مدينة البصرة أكملت تحضيراتها لاستضافة كأس الخليج