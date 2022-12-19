"قطر 2022™" نسخة تاريخية حازت على إعجاب الجميع من قبل beIN SPORTS December 19, 2022 18:58 3:28 دقيقة النسخة الاستثنائية من كأس العالم في قطر كانت ثمرة تنظيم محكَم لا نظيرَ له أشاد به الجميع وحازَ على إعجابِ كلِّ من زار قطر وتمتع بأجوائِها المميزة خلال البطولة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:27 دقيقة جماهير كأس العالم في قطر خطفت كل الأنظار 3:28 دقيقة "قطر 2022™" نسخة تاريخية حازت على إعجاب الجميع 1:49 دقيقة الجماهير الكرواتية تحتفي بإنجاز منتخبها 1:21 دقيقة الأرجنتين تحتفل وتترقب وصول أبطال العالم 0:46 دقيقة الفرنسي كريم بنزيمة يعلن اعتزاله الدولي 2:25 دقيقة الصحافة الدولية تحتفل بميسي وتواسي مبابي 1:21 دقيقة الشيخ جوعان يسلّم كرة استضافة كأس العالم 2026 2:05 دقيقة مسيرة احتفالية مميزة للمنتخب الأرجنتيني بطل العالم 2:33 دقيقة إنفانتينو: ما حققه ميسي استثنائي وخارج نطاق الوصف 3:38 دقيقة ناصر غانم الخليفي يؤكد فخره بما قدمته دولة قطر