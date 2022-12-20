قطر وفت بوعودها في استضافة كأس العالم FIFA 2022™ December 20, 2022 13:46 4:46 دقيقة رغم الحملات والهجمات التي توالت عليها منذ فوزها باستضافة الحدث العالمي، نجحت قطر في رفع التحدي، قطر وفت بكل وعودها باقتدار وأبهرت العالم. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة دي ماريا رجل النهائيات 1:39 دقيقة أفضل خمسة تصديات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:46 دقيقة قطر وفت بوعودها في استضافة كأس العالم FIFA 2022™ 3:24 دقيقة أفضل عشرة أهداف في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:07 دقيقة طائرة منتخب الأرجنتين تحط الرحال في بوينوس آيرس 4:27 دقيقة جماهير كأس العالم في قطر خطفت كل الأنظار 3:28 دقيقة "قطر 2022™" نسخة تاريخية حازت على إعجاب الجميع 1:49 دقيقة الجماهير الكرواتية تحتفي بإنجاز منتخبها 1:21 دقيقة الأرجنتين تحتفل وتترقب وصول أبطال العالم 0:46 دقيقة الفرنسي كريم بنزيمة يعلن اعتزاله الدولي