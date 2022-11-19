قطر على أهبة الاستعداد من قبل beIN SPORTS November 19, 2022 22:12 1:31 دقيقة بعد 12 عاماً من العمل الدؤوب، وعلى المستويات كافة، ساعات قليلة فقط تفصلنا عن انطلاق نسخة منتظرة وتاريخية من المونديال ...كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:31 دقيقة قطر على أهبة الاستعداد 2:53 دقيقة المنتخب البرازيلي يصل إلى الدوحة 26:06 دقيقة جياني إنفانتينو في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة أبطال العالم يرفعون الكأس الغالية بمنطقة المشجعين 5:15 دقيقة لعيب آخر أفراد عائلة التعويذات التي نشأت عام 66 16:54 دقيقة افتتاح فعالية "حياكم في قطر" في كورنيش الدوحة 0:43 دقيقة قطر والإكوادور يقصان شريط افتتاح البطولة 6:36 دقيقة حفل وافتتاح مرتقب لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:28 دقيقة إنفانتينو يزور مقر قنوات beIN SPORTS 34:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الإكوادوري