كشف تدريب وطن عن جاهزية القوة الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بمشاركة 15 دولة.

وحرصت قوة أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ على تدريب وتأهيل كوادرها المخصصة للحدث.

وانتشرت قوة أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في جميع الطرقات والأحياء السكنية منذ الأول من نوفمبر الحالي.

وقال جبر النّعيمي المتحدّث الرسمي لوزارة الداخليّة القطريّة إنّه سيتمّ السّماح بدخول جميع الزّائرين غير الحاصلين على تذاكر المباريات إلى دولة قطر بعد انتهاء الدّور الأوّل لكأس العالم FIFA قطر 2022™ شرط حصولهم على بطاقة هيّا.

وأكّد جبر النّعيمي اكتمال الجاهزيّة الأمنية لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

كما تمّ تسليط الضوء على أبرز استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم FIFA™ وأبرز القرارات المتخّذة بمناسبة البطولة العالمية:

- 3600 حافلة و 18000 سيارة أجرة ستقدم خدماتها للزوار أثناء كأس العالم FIFA قطر 2022™.

- مترو الدوحة سيعمل 21 ساعة يومياً وسيكون أسرع وأكثر سلاسة بفارق 165 ثانية بين كل رحلة.

- وزارة الصحة القطرية تطلق موقعا إلكترونيا طبيا للزائرين وتوصي بحصولهم على تأمين طبي من أجل الحصول على خيارات طبية أكبر.

- تخصيص 4 مستشفيات لتقديم خدمات الطوارئ لزوار كأس العالم FIFA قطر 2022™.

- تخصيص 100 عيادة طبية في استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وأماكن تجمع الجماهير.

- دولة قطر لا تشترط فحص المضادات السريع لدخول أو مغادرة أراضيها.

- يتوجب على المصاب بفيروس كورونا داخل دولة قطر الخضوع لعزل صحي.

- لا يشترط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من أجل الدخول إلى دولة قطر.