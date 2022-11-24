فينيسيوس: "هدف ريتشارليسون كان رائعاً" من قبل beIN SPORTS November 24, 2022 22:37 1:17 دقيقة أشاد فينيسيوس جونيور بهدف زميله ريتشارليسون في شباك صربيا معرباً عن سعادته بالأداء الجماعي للمنتخب البرازيلي الذي فاز على منافسه بهدفين نظيفين. مقابلات منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:48 دقيقة رئيس البرتغال: "نسخة قطر 2022™ الأكثر تنافسية" 1:17 دقيقة فينيسيوس: "هدف ريتشارليسون كان رائعاً" 1:14 دقيقة نيمار يغادر أرض الملعب باكياً ! 4:30 دقيقة ريتشارليسون يقود البرازيل لفوز ثمين على صربيا 1:15 دقيقة أندريه أيو: "علينا تصحيح أخطائنا" 1:03 دقيقة السعادة تغمر جواو فيليكس 0:35 دقيقة مباراة ويلز وإيران - التغطية الخاصة 2:10 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة البرتغال وغانا 0:35 دقيقة مباراة قطر والسنغال - التغطية الخاصة 0:58 دقيقة رونالدو يواصل كتابة التاريخ