فيرون: "ميسي في نفس مكانة مارادونا" من قبل beIN SPORTS December 21, 2022 13:42 1:00 دقيقة وصف النجمُ الأرجنتيني السابقُ خوان سيباستيان فيرون الفوزَ بلقبِ كأسِ العالم بالأمرِ المذهل، معتبراً أن النجمَ ليونيل ميسي أصبح الآن في نفس مكانة الأسطورة دييغو مارادونا بعد تحقيقه اللقب العالمي. مقابلات دييغو مارادونا ليونيل ميسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة فيرون: "ميسي في نفس مكانة مارادونا" 2:55 دقيقة 4 ملايين أرجنتيني يحتفلون باستقبال أبطال العالم 1:43 دقيقة اشتباكات بين المشجعين وعناصر الشرطة في بوينس آيرس 0:48 دقيقة رونالدينيـو في لقاء حصريّ مع beIN SPORTS 16:18 دقيقة العاهل المغربي محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي 20:10 دقيقة وصول المنتخب المغربي إلى العاصمة الرباط 2:24 دقيقة دي ماريا رجل النهائيات 1:39 دقيقة أفضل خمسة تصديات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:46 دقيقة قطر وفت بوعودها في استضافة كأس العالم FIFA 2022™ 3:24 دقيقة أفضل عشرة أهداف في كأس العالم FIFA قطر 2022™