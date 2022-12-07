فيرجيل فان دايك: "فان خال مختلف عن أي مدرب آخر" من قبل beIN SPORTS December 7, 2022 18:04 5:55 دقيقة أشاد فيرجيل فان دايك، قائد منتخب هولندا، بمدربه لويس فان خال مشدداً على أنه مختلف عن أي مدرب آخر مضيفاً بأن ليونيل ميسي واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق لكن الأمر لا يتعلق به وحده فنحن نواجه منتخب الأرجنتين. منتخب هولندا فيرجيل فان دايك كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 5:55 دقيقة فان دايك: "فان خال مختلف عن أي مدرب آخر" 11:27 دقيقة أدريان رابيو: "أنا فخور" ! 8:57 دقيقة ووكر: " إنكلترا لن تواجه مبابي لوحده" 0:41 دقيقة سانتوس: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا" 1:32 دقيقة برونو فيرنانديز: "المنتخب المغربي قوي جداً" 5:27 دقيقة المنتخب البرتغالي يتجاوز مطب سويسرا بفوز كبير 1:12 دقيقة ياسين بونو يهدي التأهل التاريخي للشعب المغربي 4:44 دقيقة منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتاريخ على حساب إسبانيا 21:36 دقيقة شحاتة يشيد باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2:47 دقيقة الغترة والعقال يوحدان جماهير كأس العالم