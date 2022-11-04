فعاليات مهرجان درب لوسيل تتواصل وسط حضور جماهيري مميز من قبل beIN SPORTS November 4, 2022 14:58 3:40 دقيقة تواصلت فعاليات مهرجان درب لوسيل حيث وصلنا إلى اليوم الثاني والذي شهد عروض رائعة عكست ثقافات العديد من الشعوب والمناطق المختلفة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 4:42 دقيقة أجواء كأس العالم تسيطر على كورنيش الدوحة 3:40 دقيقة فعاليات مهرجان درب لوسيل تتواصل وسط حضور مميز 6:26 دقيقة منطقة اللؤلؤة على أهبة الاستعداد لاستقبال الجماهير 1:54 دقيقة فعالية للسباحة في مدينة غزة تخطف الأنظار 0:27 دقيقة مباراة قوية بين بوروسيا مونشنغلاباخ وشتوتغارت 0:32 دقيقة بيلباو يبحث عن الارتقاء مؤقتاً للمركز الثالث 1:50 دقيقة ييرو يتوقّع أن تكون نسخة "قطر 2022™" استثنائيةً 1:30 دقيقة لابورتا يشيد بجيرارد بيكيه بعد اعتزاله 0:55 دقيقة 35 ألف مشجع لدعم منتخب الأرجنتين 0:59 دقيقة تواصل أزمة نجم بروكلين نتس كايري إيرفينغ