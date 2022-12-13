فرحة لاعبي الأرجنتين بعد التأهل المبهر إلى النهائي من قبل beIN SPORTS December 13, 2022 22:08 0:50 دقيقة فرحة لاعبي الأرجنتين بعد التأهل المبهر إلى النهائي عقب الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة على استاد لوسيل في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة ميسي يعبّر عن سعادته العارمة بالتأهل إلى النهائي 0:50 دقيقة فرحة لاعبي الأرجنتين بعد التأهل المبهر إلى النهائي 2:43 دقيقة ميسي يعادل رقم الألماني ماتيوس بعدد المباريات 5:44 دقيقة أرجنتين ميسي تبلغ نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ 12:22 دقيقة ديشان: "نواجه منافساً لديه قاعدة جماهيرية كبيرة" 14:34 دقيقة الركراكي: "نثق في قدراتنا ونريد كتابة التاريخ" 0:35 دقيقة مباراة المغرب وفرنسا - التغطية الخاصة 2:55 دقيقة فرحة عارمة في المغرب بعد الإنجاز التاريخي 3:01 دقيقة الخسارة أمام فرنسا أحبطت الجماهير الإنكليزية 1:13 دقيقة أمير دولة قطر يشارك الحاضرين فرحة تأهل المغرب