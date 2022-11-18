فان دايك: منتخب الطواحين قادر على المنافسة من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 14:48 0:47 دقيقة أكد فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا، أن منتخب الطواحين قادر على المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ خاصة تحت قيادة المدرب المخضرم لوي فان خال. تقارير إخبارية منتخب هولندا فيرجيل فان دايك كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:04 دقيقة مباراة فرنسا وأستراليا | التغطية الخاصة 1:16 دقيقة إريكسن: "كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل" 2:16 دقيقة الجبالي يشكر الجماهير التونسية على دعمها اللافت 1:16 دقيقة عيسى العيدوني: "أردنا أن نفوز على الدنمارك" 3:22 دقيقة مواجهة المكسيك وبولندا تنتهي تنتهي على وقع التعادل 3:32 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة الدنمارك وتونس 1:12 دقيقة سعود عبد الحميد: فزنا على المرشح الأول للقب 1:01 دقيقة إيرفي رونار: استحقينا هذا الفوز 1:25 دقيقة صالح الشهري: كنا واثقين بأنفسنا 5:31 دقيقة الأخضر يكتب التاريخ بفوز ملحمي على الأرجنتين