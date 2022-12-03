فان دايك: "الهدف المبكر ساعدنا كثيراً" من قبل beIN SPORTS December 3, 2022 19:31 1:47 دقيقة أكد مدافع منتخب هولندا فيرجيل فان دايك بأن الهدف الذي جاء مبكراً أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ساعدنا في الفوز بالمباراة والعبور إلى ربع النهائي. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة مولسون تشيد بدولة قطر 2:03 دقيقة مقتطفات من المؤتمر الصحفي لمنتخب كرواتيا 2:45 دقيقة لحظات مؤثرة لوهبي الخزري قبل مباراة فرنسا! 9:32 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب اليابان 1:34 دقيقة ميسي يعترف بصعوبة المباراة ويشكر جماهير الأرجنتين 5:00 دقيقة الأرجنتين تتجاوز أستراليا في ليلة ميسي الاستثنائية 1:47 دقيقة فان دايك: "الهدف المبكر ساعدنا كثيراً" 6:20 دقيقة هولندا تقصي أميركا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 17:06 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب إنكلترا 14:22 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب السنغال