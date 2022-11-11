ويلعب المنتخب الهولندي في المجموعة الأولى رفقة المنتخب القطري صاحب الأرض والضيافة والمنتخب السنغالي والمنتخب الإكوادوري.

وفي يلي التشكيلة الرسمية:

حراسة المرمى: جاستن بيلو، أندريس نوبرت، وريمكو باسفير.

الدفاع: نايثن أكي، دالي بليند، فيرجيل فان دايك، دنزل دامفريس وستيفان دي فري، ماتايس دي ليخت، يوريين تيمبر، تايرل مالاسيا، وييريمي فريمبونغ.

الوسط: ستيفن بيرخهوس وديفي كلاسن وكينيث تايلور، فرنكي دي يونغ، تون كوبماينرس ومارتن دي رون، وتشافي سيمونز.

الهجوم: ستيفن بيرخفين ممفيس ديباي فنسنت يانسن، نوا لانغ، كودي خاكبو، لوك دي يونغ، وفاوت فيخهورست.