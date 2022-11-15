عناية فائقة بالمصابين بالتوحد خلال كأس العالم من قبل beIN SPORTS November 15, 2022 20:46 2:17 دقيقة قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بتخصيص عدد من الغرف الموجهة للأشخاص المصابين بالتوحد في خطوة تعتبر سابقة في تاريخ البطولة. وتؤكد هذه الخطوة الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لفئة ذوي الإعاقة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة المنتخب الدنماركي ينضم إلى قائمة الواصلين 0:50 دقيقة فان خال متحمّس لانطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:38 دقيقة بنزيمة يشارك لمدة ربع ساعة في تدريبات الديكة 2:17 دقيقة عناية فائقة بالمصابين بالتوحد خلال كأس العالم 0:59 دقيقة المنتخب الهولندي يحط الرحال في الدوحة 1:00 دقيقة وصول بعثة المنتخب الإنكليزي إلى الدوحة 0:41 دقيقة الكاف يؤجل قرعتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد 3:48 دقيقة المنتخب الإيراني يخوض مرانه الأول في قطر 2:23 دقيقة بعثة إسبانيا تغادر إلى العاصمة الأردنية عمّان 0:41 دقيقة منتخب ويلز يواصل استعداداته لقطر 2022™