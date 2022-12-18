"شكراً قطر" الجملة الأكثر سماعاً في كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS December 18, 2022 10:04 4:18 دقيقة أشادت الجماهير التي استمتعت بأجواء كأس العالم FIFA قطر 2022™ بالجهد الكبير الذي بذلته الدولة المستضيفة في تنظيم نسخة استثنائية من البطولة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ دولة قطر -آخر الفيديوهات 4:18 دقيقة "شكراً قطر" الجملة الأكثر سماعاً في قطر 2022™ 4:46 دقيقة آخر أخبار منتخب فرنسا قبل نهائي قطر 2022™ 2:07 دقيقة آخر أخبار منتخب الأرجنتين قبل نهائي قطر 2022™ 1:02 دقيقة داليتش: صنعنا إنجازاً كبيراً وتحية للمنتخب المغربي 3:57 دقيقة تصريح مؤثر من بدر بانون 1:31 دقيقة الركراكي: قاتلنا في المباريات الـ7 3:49 دقيقة تتويج المنتخب الكرواتي بالمركز الثالث 4:45 دقيقة المنتخب الكرواتي يحرز المركز الثالث في كأس العالم 1:43 دقيقة احتفالات دولة قطر باليوم الوطني 17:50 دقيقة سكالوني يؤكد أن منتخب فرنسا لا يعتمد على مبابي فقط