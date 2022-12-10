شاهد فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS December 10, 2022 18:50 4:57 دقيقة بعد أن أعلن الحكم فاكوندو تيلو عن نهاية موقعة ربع النهائي، انطلقت أفراح بعثة المنتخب المغربي على أرضية استاد الثمامة بعد الوصول التاريخي لأسود الأطلس إلى المربع الذهبي في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب المغرب كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة إنكلترا (0) / (1) فرنسا | التغطية الخاصة 0:56 دقيقة النصيري: "فرحنا الشعب المغربي" 1:47 دقيقة الركراكي يشيد بإنجاز المنتخب المغربي 4:57 دقيقة فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالتأهل إلى نصف النهائي 2:10 دقيقة دموع كريستيانو رونالدو 2:19 دقيقة السعادة تغمر أوناحي وبوفال 4:51 دقيقة المغرب يصنع التاريخ ويعبر إلى نصف النهائي باقتدار 2:51 دقيقة المنتخب الإنكليزي ينهي استعداداته لمواجهة فرنسا 3:30 دقيقة الديوك يضعون لمساتهم الأخيرة قبل مواجهة إنكلترا 2:34 دقيقة المنتخب البرتغالي يسعى إلى تجنب مصير إسبانيا