شاهد افتتاح فعالية "حياكم في قطر" في كورنيش الدوحة من قبل beIN SPORTS November 19, 2022 17:47 16:54 دقيقة شاهد حفل افتتاح فعالية "حياكم في قطر" في كورنيش الدوحة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 26:06 دقيقة جياني إنفانتينو في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة أبطال العالم يرفعون الكأس الغالية بمنطقة المشجعين 5:15 دقيقة لعيب آخر أفراد عائلة التعويذات التي نشأت عام 66 16:54 دقيقة افتتاح فعالية "حياكم في قطر" في كورنيش الدوحة 0:43 دقيقة قطر والإكوادور يقصان شريط افتتاح البطولة 1:28 دقيقة إنفانتينو يزور مقر قنوات beIN SPORTS 34:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الإكوادوري 0:30 دقيقة كيفية مشاهدة مباراة قطر والإكوادور؟ 28:48 دقيقة المؤتمر الصحفي لفيليكس سانشيث قبل مواجهة الإكوادور 0:30 دقيقة تردد قنوات beIN SPORTS المفتوحة