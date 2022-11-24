افتتحت سويسرا مشوارها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بأفضل طريقة ممكنة عندما انتصرت 1-0 على الكاميرون اليوم الخميس في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

وسجّل بريل إيمبولو صاحب الأصول الكاميرونية هدف المباراة الوحيد (48) إذ رفض الاحتفال بهدفه في لقطة عاطفية.

وتصدرت سويسرا المجموعة السابعة بثلاث نقاط مؤقتاً بانتظار مباراة البرازيل وصربيا.

أبرز الأرقام...

خسر منتخب الكاميرون في كل من مبارياته الـ 8 الأخيرة في كأس العالم – فقط المكسيك خسر في مباريات متتالية أكثر في تاريخ البطولة (9 ما بين 1930 و1958).



لم يخسر المنتخب السويسري في مباراته الإفتتاحية في آخر 6 مشاركات له في كأس العالم (ف3 ت 3) وآخر هزيمة للفريق في مباراته الإفتتاحية في البطولة كانت ضد ألمانيا في 1966.



حافظ منتخب الكاميرون على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في آخر 20 مباراة في كأس العالم. هذا بعد أن كان قد حقق شباك نظيفة في 3 من أول 4 مباريات له في البطولة.



12 من أهداف منتخب سويسرا الـ 15 في كأس العالم سجلت بعد الشوط الأول (80%) ومعدل وقت التسجيل هو 60 دقيقة.

مباراة سويسرا والكاميرون - التفاصيل والأحداث

انتهاء المباراة بفوز سويسرا على الكاميرون بهدف دون رد.

دق 90+5: سيفيروفيتش يهدر فرصة هدف قتل المباراة.

دق 89: تسديدة قوية من تشاكا ينجح أونانا في التصدي لها.

قرابة 10 دقائق على نهاية المباراة والكاميرون عاجزة عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى سويسرا.

دق 66: محاولات كاميرونية عديدة يرد عليها فارغاس بتسديدة رائعة يبعدها أونانا ببراعة.

دق 57: موتينغ يخترق منطقة جزاء سويسرا وسومر ينقذ الموقف.

10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني وسويسرا تحاول امتصاص فورة الكاميرون.

هدف دق 48: إيمبولو صاحب الأصول الكاميرونية يسجل هدف التقدم لصالح سويسرا ويرفض الاحتفال.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

دق 45+1: أخطر فرص المباراة من ضربة رأس لأكانجي تمر بجانب مرمى الكاميرون.

دق 35: فيدمر يبعد الكرة من أمام إيكامبي وهو في وضع مثالي للتسجيل.

دق 30: فرصة جديدة للكاميرون وسومر في الموعد.

انتصاف الشوط الأول والتعادل السلبي هو السائد وسط حذر الفريقين.

دق 10: الكاميرون تهدر فرصة الهدف الأول بغرابة بعد أن جاءت تسديدة إيكامبي فوق المرمى.

دق 2: كرة حائرة داخل منطقة جزاء الكاميرون والدفاع يبعد الخطر.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الأساسية | سويسرا - الكاميرون