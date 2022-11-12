وقال بينتو، مدرب كوريا الجنوبية، لدى الاعلان عن التشكيلة الرسمية لخوض غمار كأس العالم "نحن على اتصال به وبالجهاز الطبي في توتنهام".

وأضاف "أما تحديد اليوم الذي يمكنه فيه المشاركة في تدريبات الفريق، فلا نملك هذه المعلومات في الوقت الحالي، فنحن في حاجة إلى الانتظار، نحتاج إلى تحليل وضعه يوما بعد يوم".

وتابع "لدينا الوقت لاتخاذ القرار. أهم شيء أن يتعافى بأفضل طريقة ممكنة ويشعر بالراحة ومن ثم سنتخذ القرار النهائي".

وكتب سون على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع "لا أطيق الانتظار لتمثيل بلدنا الجميل، أراكم قريباً".

وهنا تشكيلة كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: كيم سيونغ-غيو، سونغ بوم-كون، جو هيون-وو.

الدفاع: كوون كيونغ وون، كيم مون-هوان، كيم مين جاي، كيم يونغ-غوون، كيم جين-سو، كيم تاي-هوان، يون جونغ-غيو، تشو يو-مين، هونغ تشول.

الوسط: كوون تشانغ-هون، نا سانغ-هو، بايك سيونغ-هو، لي كانغ-إن، لي جاي-سونغ، جيونغ وو-يونغ، هوانغ إين-بيوم، هوانغ هي تشان، سون جون-هو، سونغ مين- كيو، جونغ وو-يونغ.

الهجوم: سون هيونغ-مين، تشو غيو-سونغ، هوانغ أوي-جو.