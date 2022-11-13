سوق واقف أحد أبرز المواقع السياحية التي سيكتشفها الزوار من قبل beIN SPORTS November 13, 2022 10:56 5:25 دقيقة في قلب العاصمة القطرية الدوحة، يبرز "سوق واقف" كأحدِ أهمّ المعالم السياحية والتراثية في البلاد، هذا المعلم السياحي يعتبر أحد أهم الأماكن التي تزخر بعبق الماضي وتعيد الزائر إلى ذكريات أيام مضت. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:52 دقيقة باريس سان جيرمان يقسو على أوكسير 0:41 دقيقة بعثة المنتخب المغربي تغادر الرباط نحو الدوحة 0:39 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يصل الكويت 0:37 دقيقة المنتخب الياباني يستهل تحضيراته في الدوحة 0:33 دقيقة لاعبو أميركا في الدوري الإسباني يصلون قطر 1:43 دقيقة الجمعيّة العمومية للاتّحاد الدوليّ للجمباز في قطر 5:25 دقيقة سوق واقف أحد أهمّ المعالم السياحية والتراثية 2:02 دقيقة لطيفة فخورة بدولة قطر 1:25 دقيقة سفير جمهورية السنغال يشيد بإنجازات دولة قطر 1:59 دقيقة سفير الإكوادور يتحدّث عن جماهير منتخب بلاده