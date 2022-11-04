سوسا يشيد بلوكا مودريتش من قبل beIN SPORTS November 4, 2022 17:44 1:18 دقيقة تحدث لاعبُ منتخبِ كرواتيا بـورنا سوسا عن آمال منتخبِ بلادهِ في كأس العالم FIFA قطر 2022™ وعن أهميةِ تخطي دور المجموعات، كما أثنى على زميلهِ في المنتخب المخضرم لوكا مودريتش. مقابلات لوكا مودريتش المنتخب الكرواتي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة سوسا يشيد بلوكا مودريتش 1:13 دقيقة وهبي الخزري: "نطمح للعبور إلى الدور الثاني" 1:57 دقيقة سامـورا تؤكد استعداد قطر التام لاستضافة كأس العالم 4:42 دقيقة أجواء كأس العالم تسيطر على كورنيش الدوحة 3:40 دقيقة فعاليات مهرجان درب لوسيل تتواصل وسط حضور مميز 6:26 دقيقة منطقة اللؤلؤة على أهبة الاستعداد لاستقبال الجماهير 1:54 دقيقة فعالية للسباحة في مدينة غزة تخطف الأنظار 0:27 دقيقة مباراة قوية بين بوروسيا مونشنغلاباخ وشتوتغارت 0:32 دقيقة بيلباو يبحث عن الارتقاء مؤقتاً للمركز الثالث 1:50 دقيقة ييرو يتوقّع أن تكون نسخة "قطر 2022™" استثنائيةً