واطلع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على مركز عمليات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومركز قيادة العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة، وعلى الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة، والتقى سموه عدداً من كبار المسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ورافق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال الزيارة، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بمختلف الجهات المعنية.