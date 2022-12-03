سكالوني ودي باول يحذّران من أستراليا من قبل beIN SPORTS December 3, 2022 11:35 0:50 دقيقة حذّر كل من سكالوني مدرب الأرجنتين ولاعب الوسط دي باول من قوة أستراليا مؤكدين أنّ الفريق استعد جيداً لمواجهة ثمن النهائي المقررة اليوم السبت. مقابلات المنتخب الأرجنتيني كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة مولسون تشيد بدولة قطر 2:03 دقيقة مقتطفات من المؤتمر الصحفي لمنتخب كرواتيا 2:45 دقيقة لحظات مؤثرة لوهبي الخزري قبل مباراة فرنسا! 9:32 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب اليابان 1:34 دقيقة ميسي يعترف بصعوبة المباراة ويشكر جماهير الأرجنتين 5:00 دقيقة الأرجنتين تتجاوز أستراليا في ليلة ميسي الاستثنائية 1:47 دقيقة فان دايك: "الهدف المبكر ساعدنا كثيراً" 6:20 دقيقة هولندا تقصي أميركا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 17:06 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب إنكلترا 14:22 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب السنغال