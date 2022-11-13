سفير جمهورية السنغال: "ما أنجزته قطر يصنف في خانة إنجازات الدول العظمى" من قبل beIN SPORTS November 13, 2022 10:47 1:25 دقيقة أشار محمد حبيب ديالو سفيرُ جمهورية السنغال لدى دولة قطر أنه وجد الدوحة مختلفةً عما شاهده فيها قبل 15 عاماً مضيفاً أن ما أنجزته قطر يصنف في خانة إنجازات الدول العظمى. مقابلات المنتخب السنغالي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يصل الكويت 0:37 دقيقة المنتخب الياباني يستهل تحضيراته في الدوحة 0:33 دقيقة لاعبو أميركا في الدوري الإسباني يصلون قطر 1:43 دقيقة الجمعيّة العمومية للاتّحاد الدوليّ للجمباز في قطر 5:25 دقيقة سوق واقف أحد أهمّ المعالم السياحية والتراثية 2:02 دقيقة لطيفة فخورة بدولة قطر 1:25 دقيقة سفير جمهورية السنغال يشيد بإنجازات دولة قطر 1:59 دقيقة سفير الإكوادور يتحدّث عن جماهير منتخب بلاده 3:32 دقيقة الغوص ..بين الماضي و الحاضر 2:08 دقيقة معرض في القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو